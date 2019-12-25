"Изолировать здоровых очень затратно". Дрозденко обсудил с депутатами новые меры против коронавируса

Глава региона присоединился к заседанию областного ЗаКСа и рассказал о планах по устранению пандемии.

Губернатор Ленинградской области начал свое выступление на заседании законодательного собрания региона. По словам Александра Дрозденко, необходимо как можно скорее ввести новые профилактические меры против коронавирусной инфекции. При этом, региональный глава призвал подойти к ситуации максимально объективно:

Надо четко понять, мы хотим здоровых людей изолировать от больных, или наоборот. Потому что если мы будем изолировать здоровых, то это очень затратно. Невозможно сегодня отменить работу предприятий, сельского хозяйства и других сфер. Мы должны пойти по другому пути, надо акцент делать на тех, кто изолирован или у них есть подозрение на вирус - подчеркнул Дрозденко

Пока в Ленобласти еще открыты места общественного пребывания – магазины, кинотеатры, торговые центры, фудкорты, рестораны. Планируется, что их дальнейший режим работы главный определит санитарный врач 47-ого региона.

Ранее мы сообщали о том, что все деньги из резервного фонда Ленобласти ушли на борьбу с коронавирусом.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области