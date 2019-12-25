Все деньги из резервного фонда Ленобласти ушли на борьбу с коронавирусом

Власти обеспечат казну дополнительными средствами.

Ленинградская область потратила все средства из резервного фонда на приобретение средств защиты от вируса CONVID-19. Об этом на заседании депутатов ЗаКСА сообщил вице-губернатор региона:

Исчерпан почти полностью, пришлось использовать средства на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с пандемией коронавируса — объявил Роман Марков

Напомним, что администрация Ленинградской области выделила свыше 77 млн. рублей на покупку медицинских масок, перчаток и аппаратов ИВЛ. За время пандемии вирусом заразились 3 жителя 47-ого региона. Сейчас они находятся в Боткинской больнице Санкт-Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что депутаты ЗакСа Ленобласти проводят заседание без СМИ.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области