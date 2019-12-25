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Жительница Выборга обвинила бывшего мужа в совращении их общей дочери
Сегодня, 8:55
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Выборга обвинила бывшего мужа в совращении их общей дочери

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Девочка находилась в гостях у отца.

В ночь на понедельник, 19 июля, в полицию Ленобласти обратилась жительница Выборга 1978 года рождения и заявила, что ее бывший муж совершил развратные действия в отношении их общей дочери 2016 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, девочка находилась в гостях у отца в квартире дома №4 на Вокзальной улице. Женщина уверена, что ее бывший муж совершил в отношении ребенка противоправные действия.  

Мужчину задержали по подозрению в указанном преступлении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что возбуждено уголовное дело после изнасилования 12-летнего мальчика на Латышских Стрелков.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, совращение малолетней
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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