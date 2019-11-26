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Жительница Васильевского острова ходила в магазин вместе с курицей
Сегодня, 16:28
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Жительница Васильевского острова ходила в магазин вместе с курицей

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В семье девушки нынешняя птица ― уже не первая.

Жители Васильевского острова встретили девушку и мужчину, гуляющую с курицей на поводке. Об этом несколько дней назад сообщили пользователи в социальных сетях.

Как оказалось, жительница нередко появляется с питомцем в этих краях. Пару заметили во дворе дома №96 по Большому проспекту В.О. Как узнал "Мегаполис", раньше у девушки была другая птица. Вместе с курицей она заходила в магазин. Об этом рассказала сотрудница продуктового магазина. После этого молодые люди завели себе новую перепелку. 

Ранее в Петербурге заметили жителя, гуляющего со свиньей. 

Фото: Живем на Васильевском | Васильевский остров

Теги: домашнее животное, курица, питомец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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