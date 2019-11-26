Жительница Васильевского острова ходила в магазин вместе с курицей

В семье девушки нынешняя птица ― уже не первая.

Жители Васильевского острова встретили девушку и мужчину, гуляющую с курицей на поводке. Об этом несколько дней назад сообщили пользователи в социальных сетях.

Как оказалось, жительница нередко появляется с питомцем в этих краях. Пару заметили во дворе дома №96 по Большому проспекту В.О. Как узнал "Мегаполис", раньше у девушки была другая птица. Вместе с курицей она заходила в магазин. Об этом рассказала сотрудница продуктового магазина. После этого молодые люди завели себе новую перепелку.

Ранее в Петербурге заметили жителя, гуляющего со свиньей.

Фото: Живем на Васильевском | Васильевский остров