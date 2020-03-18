Жительница США рассказала, как в Америке проходит карантин в связи с коронавирусом

Многие люди сейчас сидят дома, но выходят иногда за продуктами или на прогулку с собаками.

Телеканал "Санкт-Петербург" связался с Еленой Джамбер – блогером, которая живет в 30-ти минутах езды от столицы США — Вашингтона. Женщина рассказала, какие меры в стране предпринимают для того, чтобы вирус не распространялся.

Елена рассказала, что теме коронавируса особое внимание уделяют абсолютно все СМИ. В стране уже закрыли все школы вплоть до конца учебного года, также не работают вузы, театры, музеи и тренажерные залы. То есть закрыты все заведения, где может скопиться большое количество людей. Школьники и студенты проходят обучение онлайн. Как рассказала Елена, относятся все к этому очень серьезно и не пропускают удаленные лекции.

Многие люди сейчас сидят дома, но выходят иногда за продуктами или на прогулку с собаками. Джамбер отметила, что ситуация с коронавирусом в разных штатах обстоит по-разному. Серьезные проблемы наблюдаются в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния, Массачусетс.

Рекомендации американских медиков аналогичны советам российских врачей. Людям предлагают отказаться от увеселительных программ и перейти на домашний досуг.

Накануне Piter,TV связался с петербурженкой, переехавшей в Италию. Она рассказала, как коронавирус изменил ее жизнь.

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