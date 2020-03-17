Петербурженка, переехавшая в Италию, рассказала, как коронавирус изменил ее жизнь

Влада уехала из Петербурга в Италию и сейчас учится в магистратуре Миланского технического университета (Politecnico di Milano). Девушка рассказала, как карантин повлиял на ее жизнь.

Италия сейчас – главный очаг пандемии в Европе. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет более 23 тысяч человек, всего с начала вспышки умерли более двух тысяч человек. По мнению Влады, одна из причин быстрого распространения вируса в Италии – менталитет ее жителей, любящих общаться в больших компаниях и тактильные контакты.

"Но главная причина – это то, что множество людей просто не имеют симптомы и не знают, что они переносчики, и так могут заразить, даже не подозревая об этом", – рассказала Влада Piter TV.

Теперь итальянцам запрещено выходить из дома, а больницы переполнены.

"Все госпитали переполнены, и не хватает персонала, не хватает лекарств, и, главное, не хватает мест – вся система сейчас реально коллапсирует. Транспорт все еще работает, но на нем практически никто не ездит, потому что теперь, чтобы выходить из дома, вы должны заполнить автосертификат и написать там причину, если вас остановит полиция, куда вы идете, и причина должна быть достаточно весомой. Также разрешен одиночный спорт".

На простой поход в магазин за продуктами, исходя из его размера, потребуется 1,5 часа и более, а внутрь пускают небольшими группами.



На карантине Влада с друзьями учатся дистанционно, смотрят фильмы и готовят. В условиях изоляции все общение с друзьями происходит через интернет, дни рождения тоже празднуются по скайпу. При этом итальянцы объединились перед угрозой и не унывают.



"Мне очень нравятся итальянцы, что они умеют как-то радоваться жизни в любой момент и не унывать. И общество ты чувствуешь гораздо больше, что оно объединено, чем, когда всё хорошо".



Однако самое важное, чему научил Владу карантин, ценить мелочи и радоваться каждому мгновению.

"Сейчас особо не погулять, но в такие моменты начинаешь ценить больше все эти выходы в магазин или на балкон. Просто у себя во дворе увидеть цветы – это просто очень радует".

Напомним, что 10 марта власти Италии ограничили передвижение по стране.



Видео: Vlada Young/YouTube, Piter TV