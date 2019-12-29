В России зарегистрировали новый случай коронавируса

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом.
РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает, что в России у гражданина Италии зафиксировали коронавирус. Итальянец прибыл в Россию 29 февраля, 2 марта обратился за медицинской помощью с признаками ОРВИ. Его поместили в инфекционный бокс, где в установленном порядке был диагностирован новый коронавирус.
Все, кто контактировал с больным коронавирусом итальянцем, установлены и находятся под наблюдением. Состояние самого пациента удовлетворительное, заболевание протекает в легкой клинической форме.
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Фото: Piter.TV
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