В России зарегистрировали новый случай коронавируса

Вирус диагностирован у гражданина Италии.

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом.

РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает, что в России у гражданина Италии зафиксировали коронавирус. Итальянец прибыл в Россию 29 февраля, 2 марта обратился за медицинской помощью с признаками ОРВИ. Его поместили в инфекционный бокс, где в установленном порядке был диагностирован новый коронавирус.

Все, кто контактировал с больным коронавирусом итальянцем, установлены и находятся под наблюдением. Состояние самого пациента удовлетворительное, заболевание протекает в легкой клинической форме.

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