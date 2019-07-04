Жительница Пушкинского района пойдет под суд за мошенничество на 15 млн рублей

Женщина брала в долг у знакомых крупные суммы якобы на развитие бизнеса.

В Пушкинском районе завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. Фигуранткой выступает 58-летняя местная жительница, которой инкриминируют несколько эпизодов противоправной деятельности.

По информации надзорного ведомства, в период с 2020 по 2025 год женщина входила в доверие к своим знакомым и занимала у них значительные суммы. Она убеждала людей, что средства необходимы для развития собственного дела в сфере дизайна интерьеров, пошива штор и реализации тканей, демонстрируя им некий бизнес-план. Однако в действительности заниматься предпринимательством фигурантка не планировала, а полученные деньги тратила по своему усмотрению.

Жертвами противоправных действий стали пять граждан. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 15 миллионов рублей. В настоящий момент прокуратура утвердила обвинительное заключение, а материалы переданы в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV