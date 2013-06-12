В Уссурийске женщина не справилась с машиной и получила травму носа.

Жительница Приморья перепутала педали и въехала на автомобиле в супермаркет. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального управления полиции. Известно, что автомобильная авария зафиксирована на стоянке около магазина утром 23 декабря. В Уссурийске 57-летняя женщина столкнулась со зданием во время совершения маневра на машине.

Водитель автомобиля марки Toyota Passo не справилась с управлением и въехала в витрину магазина, повредив автоматические двери. Ирина Сырова, глава пресс-службу ГУ МВД по Приморью

На данный момент медицинские сотрудники оказали пострадавшей помощь. У пациентки травмирован нос. Сотрудникам Госавтоинспекции женщина пояснила, что перепутала педали тормоза и газа. По факту произошедшего начата административная проверка. Женщине придется возместить материальный ущерб.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости