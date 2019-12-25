В российском городе ребенок скатился на "ватрушке" и попал под самосвал

Мальчик госпитализирован с травмами.

В российском городе ребенок скатился на "ватрушке" с горы и попал под самосвал. Инцидент зафиксирован на территории Гаджиево, расположенном в Мурманской области. Очевидцы разместили запись с инцидентом в социальную сеть "Вконтакте". Медицинские службы рассказали о состоянии пострадавшего. Несовершеннолетний пациент травмировался.

На кадрах запечатлено, как мальчик сначала катится со снежной горы вниз, после чего оказывается под колесами большегрузной техники. Это произошло в тот момент, когда ребенок оказался на проезжей части. Автомобиль переехал мальчика. Сейчас он госпитализирован.

Местные жители напомнили, что на данном участке запрещен проезд для транспорта, но водители регулярно нарушают это требование.

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Фото: Вконтакте / Мурманск