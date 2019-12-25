Жительница Петербурга заплатит 300 тысяч за перевод денег запрещенной структуре

Пятьсот рублей обернулись для петербурженки уголовным делом и крупным штрафом.

Невский районный суд Петербурга вынес приговор местной жительнице, обвинявшейся в финансировании деятельности организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории России. Поводом для возбуждения уголовного дела стал денежный перевод, совершенный женщиной более трех лет назад. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, сумма перевода составила всего 500 рублей.

Следствие и суд установили, что инцидент произошел 5 августа 2021 года. В тот день горожанка, используя свой мобильный телефон, осуществила транзакцию. Денежные средства были направлены на счет, открытый в одном из банков Нью-Йорка и принадлежащий структуре, которая в Российской Федерации внесена в реестр запрещенных.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала свою вину и искренне раскаялась в содеянном. Пытаясь компенсировать нанесенный, по мнению закона, ущерб и демонстрируя исправление, подсудимая перечислила пожертвование в размере, превышающем сумму перевода, в один из благотворительных фондов.

Однако это не освободило ее от ответственности. Изучив все обстоятельства дела и приняв во внимание признательные показания, суд назначил петербурженке наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, вещественное доказательство — мобильный телефон, с помощью которого был совершен запрещенный платеж, — конфискован и обращен в собственность государства. Приговор вступил в законную силу.

Фото: unsplash