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Петербурженка попала в реанимацию, упав со второго этажа во время мытья окон
Сегодня, 9:41
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Alena_Zinovieva

Петербурженка попала в реанимацию, упав со второго этажа во время мытья окон

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У пострадавшей диагностировали кататравму и травматический отрыв костей голени.

Утром 29 сентября во Фрунзенском районе Петербурга во время мытья окон травмировалась 28-летняя женщина. Пострадавшая выпала из окна второго этажа и получила тяжелые травмы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщину увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у нее кататравму и травматический отрыв костей голени. В тяжелом состоянии пострадавшая помещена в шоковую реанимацию.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Невском районе младенец проломил голову, упав с пеленального столика.

Фото: Piter.TV

Теги: мытье окон, падение с высоты, реанимация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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