Петербурженка попала в реанимацию, упав со второго этажа во время мытья окон

У пострадавшей диагностировали кататравму и травматический отрыв костей голени.

Утром 29 сентября во Фрунзенском районе Петербурга во время мытья окон травмировалась 28-летняя женщина. Пострадавшая выпала из окна второго этажа и получила тяжелые травмы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщину увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у нее кататравму и травматический отрыв костей голени. В тяжелом состоянии пострадавшая помещена в шоковую реанимацию.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV