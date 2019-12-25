Петербурженка попала в реанимацию, упав со второго этажа во время мытья окон

Утром 29 сентября во Фрунзенском районе Петербурга во время мытья окон травмировалась 28-летняя женщина. Пострадавшая выпала из окна второго этажа и получила тяжелые травмы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Женщину увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у нее кататравму и травматический отрыв костей голени. В тяжелом состоянии пострадавшая помещена в шоковую реанимацию.
По факту случившегося проводится проверка.
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Фото: Piter.TV
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