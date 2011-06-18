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Жительница Петербурга упала с велосипеда и попала в реанимацию
Сегодня, 16:29
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Жительница Петербурга упала с велосипеда и попала в реанимацию

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У 54-летней пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму и травму тазобедренного сустава.

Женщина попала реанимацию Елизаветинской больницы, упав с велосипеда на пересечении Комендантского проспекта и Плесецкой улицы в Петербурге. Об этом 18 августа пишет "Фонтанка".

Известно, что инцидент произошел накануне днем. У 54-летней пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму и травму тазобедренного сустава. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

По словам сына петербурженки, она не помнит, что именно случилось, однако падение было на тротуаре.

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургской клинике в горло пациентки случайно упала стоматологическая отвертка.

Фото: Piter.TV

Теги: комендантский проспект, падение с велосипеда, плесецкая улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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