Жительница Петербурга упала с велосипеда и попала в реанимацию

У 54-летней пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму и травму тазобедренного сустава.

Женщина попала реанимацию Елизаветинской больницы, упав с велосипеда на пересечении Комендантского проспекта и Плесецкой улицы в Петербурге. Об этом 18 августа пишет "Фонтанка".

Известно, что инцидент произошел накануне днем. У 54-летней пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму и травму тазобедренного сустава. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

По словам сына петербурженки, она не помнит, что именно случилось, однако падение было на тротуаре.

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургской клинике в горло пациентки случайно упала стоматологическая отвертка.

Фото: Piter.TV