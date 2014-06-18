В петербургской клинике в горло пациентки случайно упала стоматологическая отвертка

Женщина находится в НИИ имени Джанелидзе, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Утром в воскресенье, 11 августа, в одной из частных стоматологических клиник Петербурга произошел неприятный инцидент. По информации Piter.TV, врач случайно уронила стоматологическую отвертку в рот 52-летней пациентке.

Прием был прерван, когда инструмент попал в пищевод пациентки. Женщина находится в НИИ имени Джанелидзе, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Врач, допустившая ошибку, объяснила, что инструмент соскользнул с перчатки и попал в полость рта пациентки во время процедуры.

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Фото: Piter.TV