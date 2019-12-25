Петербурженка скончалась после падения с высоты 25-го этажа

Противостоять этому пытался охранник.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, которые привели к смерти жительницы Невского района Петербурга. Она погибла на глазах мужчины, который пытался ее спасти.

По данным правоохранительных органов, сообщение об инциденте на улице Коллонтай, 5/1 в экстренные службы поступило 23 июня незадолго до восьми часов утра.

Полицейские выяснили, что погибшую видели на 25-ом этаже дома. Прохожий, увидев это, обратился за помощью охранника. Он пытался вовлечь женщину в беседу, но ничего не вышло. Погибшей оказалась 35-летняя уроженка Самары.

Днем 24 июня в Мурино насмерть разбился 2-летний малыш.

Фото: Piter.tv