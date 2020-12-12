Фридайвер из Петербурга побила рекорд по задержке дыхания в ледяной воде

Мария вынырнула из проруби, когда секундомеры отсчитали 4:17.

Фридайвер из Петербурга Мария Ольшевская установила новый рекорд по задержке дыхания в ледяной воде. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, было достаточно продержаться под водой три минуты. Однако она с легкостью преодолела порог в четыре минуты, вынырнув из проруби, когда секундомеры отсчитали 4:17.

Мария готовилась к рекорду постепенно, начиная с сентября 2020 года. Благодаря грамотномну подходу она смогла достичь результата без травм, болезней и обморожения. Примечательно, что вместо гидрокостюма на ней был обычный купальник. Вода была совершенно ледяной. "Но тем интереснее", - отметила рекордсменка.

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Видео: YouTube / AIDA Freediving