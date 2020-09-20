Блогер-спортсмен сдвинул с места Airbus в "Пулково"

Денис Вовк поставил мировой рекорд в силовом экстриме.

В среду, 24 февраля, петербургский спортсмен Денис Вовк установил мировой рекорд: экстремал сдвинул самолет Airbus A319 в "Пулково", сообщил 78.ru.

Чтобы сдвинуть самолет весом более 40 тонн на 4 метра 32 сантиметра за 52 секунды понадобилось две попытки и специальная конструкция в виде лестницы. Атлет карабкался вперед по опоре. Первая попытка оказалась неудачной: Airbus сдвинулся с места на 44 сантиметра, а затем отъехал назад. Со второго раза все получилось. Отмечается, что сам Вовк весит меньше 90 килограмм, а попытки сдвинуть самолет предпринимают спортсмены весок более 150 килограмм.

В течение года Вовка должны внести в Книгу рекордов Гинесса.

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Фото: 78.ru