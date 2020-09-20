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Блогер-спортсмен сдвинул с места Airbus в "Пулково"
Сегодня, 15:20
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smirenny

Блогер-спортсмен сдвинул с места Airbus в "Пулково"

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Денис Вовк поставил мировой рекорд в силовом экстриме.

В среду, 24 февраля, петербургский спортсмен Денис Вовк установил мировой рекорд: экстремал сдвинул самолет Airbus A319 в "Пулково", сообщил 78.ru. 

Чтобы сдвинуть самолет весом более 40 тонн на 4 метра 32 сантиметра за 52 секунды понадобилось две попытки и специальная конструкция в виде лестницы. Атлет карабкался вперед по опоре. Первая попытка оказалась неудачной: Airbus сдвинулся с места на 44 сантиметра, а затем отъехал назад. Со второго раза все получилось. Отмечается, что сам Вовк весит меньше 90 килограмм, а попытки сдвинуть самолет предпринимают спортсмены весок более 150 килограмм. 

В течение года Вовка должны внести в Книгу рекордов Гинесса. 

Ранее мы писали, что Билл Гейтс раскрыл свое отношение к биткоину.

Фото: 78.ru

Теги: денис вовк, спортсмен денис вовк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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lesoven
Сегодня 15:39

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