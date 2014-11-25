Подготовленный человек может сдвинуть поезд, но остановить его нельзя.

Российский атлет Денис Вовк сдвинул "Ласточку". Масса электропоезда составляет около 300 тонн. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Спортсмен отметил, что необходимо соблюдать правила безопасности во время демонстрации своих способностей. Денис Вовк сдвинул "Ласточку" и пять вагонов на вокзале в Курортном районе.

Мероприятие приурочили к Международному Дню привлечения внимания к железнодорожным переездам. Спортсмен рассказал, что подготовленный человек может сдвинуть поезд, но остановить его нельзя.

И поэтому надо всегда соблюдать правила дорожного движения. Денис Вовк, атлет силового экстрима

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Фото: Piter.tv