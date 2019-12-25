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Петербурженка скончалась после отравления грибами
Сегодня, 10:25
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Петербурженка скончалась после отравления грибами

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Этот случай оказался самым тяжелым за все лето.

С начала августа как минимум один петербуржец скончался после употребления грибов. Об этом "Невским Новостям" сказал руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ "Санкт-Петербургский НИИ им. И.И. Джанелидзе", доктор медицинских наук Алексей Лодягин.

Женщина попала с отравлением в больницу несколько дней назад. Она находилась в тяжелом состоянии после прогулки по лесу. Через 7 часов после госпитализации пациентка скончалась. По информации врача, женщина заблудилась в лесу и, по предварительным данным, вынуждена была питаться грибами, которые нашла. 

По всей видимости, у нее были признаки отравления грибами, которые поражают печень. Это либо бледная поганка, либо некоторые мухоморы.

Алексей Лодягин.

Всего с начала лета было несколько случаев отравления грибами. Все пациенты вылечились. По словам эксперта, разные грибы могут оказывать разное действие на органы и системы, поэтому и лечение назначают разное — в зависимости от симптомов.

Ранее петербуржцам напомнили, как правильно собирать и готовить грибы. 

Фото: Pixabay

Теги: грибы, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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