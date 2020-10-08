Жительница Петербурга искупала ручного удава в Финском заливе

Посмотреть на змею пришли отдыхающие в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

В Парк 300-летия Санкт-Петербурга местная жительница пришла на прогулку с удавом. Девушка решила искупать питомца в Финском заливе. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

По видео видно, что никто из отдыхающих не испугался змеи. Напротив, жители с удовольствием рассматривали рептилию, подходили ней очень близко и задавали много вопросов хозяйке животного.

В Парке 300-летия вечером 27 августа в воде плескался ручной удав. Петербурженка принесла змею к отдыхающим и давала всем желающим погладить рептилию. Родители с детьми окружили владелицу удава. Очевидец

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург