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Жительница Петербурга искупала ручного удава в Финском заливе

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Посмотреть на змею пришли отдыхающие в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

В Парк  300-летия Санкт-Петербурга местная жительница пришла на прогулку с удавом. Девушка решила искупать питомца в Финском заливе. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

По видео видно, что никто из отдыхающих не испугался змеи. Напротив, жители с удовольствием рассматривали рептилию, подходили  ней очень близко и задавали много вопросов хозяйке животного.

В Парке 300-летия вечером 27 августа в воде плескался ручной удав. Петербурженка принесла змею к отдыхающим и давала всем желающим погладить рептилию. Родители с детьми окружили владелицу удава.

Очевидец

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: принесла змею, рептилия, удав в парке 300-летия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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