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Пулковские таможенники помогли карликовому хамелеону найти дом
Сегодня, 13:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пулковские таможенники помогли карликовому хамелеону найти дом

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Экзотическое животное незаконно перевозил авиапассажир из ЮАР.

Пулковские таможенники помогли карликовому хамелеону найти дом. Экзотическое животное незаконно перевозил авиапассажир из ЮАР, сообщили в ФТС России.

Несколько дней сотрудники таможенного поста Аэропорт Пулково самостоятельно выхаживали ящерку, а после передали на временное хранение в Ленинградский зоопарк. 

Сотрудники ФТС 9 февраля подписали с Росприроднадзором акт приема-передачи находящейся под угрозой исчезновения рептилии. Это позволит хамелеону в дальнейшем остаться в зоопарке на постоянной основе.  

Фото: ФТС России.

Теги: пулково, рептилия, хамелеон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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