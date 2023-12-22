Пулковские таможенники помогли карликовому хамелеону найти дом. Экзотическое животное незаконно перевозил авиапассажир из ЮАР, сообщили в ФТС России.
Несколько дней сотрудники таможенного поста Аэропорт Пулково самостоятельно выхаживали ящерку, а после передали на временное хранение в Ленинградский зоопарк.
Сотрудники ФТС 9 февраля подписали с Росприроднадзором акт приема-передачи находящейся под угрозой исчезновения рептилии. Это позволит хамелеону в дальнейшем остаться в зоопарке на постоянной основе.
Фото: ФТС России.
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