В Выборгском районе пенсионерка сдала ружье покойного мужа

Она нашла оружие во время уборки.

В Выборгском районе Ленобласти 62-летняя женщина добровольно передала охотничье ружье и боекомплект своего покойного мужа отделу лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Ружье женщина нашла в верхнем ящике шкафа во время уборки. Рядом лежали 28 гильз и 709 капсюлей к патронам. О существовании оружия она не знала, но предположила, что супруг мог приобрести его давно. Сотрудники Росгвардии установили, что это гладкоствольное ружье "ИЖ-58" 16 калибра.

Несмотря на то, что ружье не было зарегистрировано в правоохранительных органах, пенсионерка не получит штрафа т.к. сдала его добровольно. Напротив, она может претендовать на денежное вознаграждение за оперативное обращение.

Ружье и боекомплект передали полиции. После экспертизы их утилизируют.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Супруги прожили вместе 71 год и умерли в один день.

Фото: пресс-служба Росгвардии