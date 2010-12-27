Супруги прожили вместе 71 год и умерли в один день

У супругов есть шесть детей, 16 внуков, 25 правнуков и три праправнука.

Супруги из американского штата Джорджия прожили в браке 71 год и умерли в один день. Пару похоронили 15 июля. Об этом сообщил Daily Mail.

Герберт Делейгл долго не решался познакомиться с официанткой Мэрилин Фрэнсис Делейгл. Но в 1947 году он все-таки осмелился и пригласил девушку на свидание. Это было одно из самых правильных решений в его жизни. Через год они стали мужем и женой.

У супругов есть шесть детей, 16 внуков, 25 правнуков и три праправнука. Они умерли 12 июля в больнице Уэйнсборо. Мужчина, которому было 94 года, умер в 02:20, женщина (88 лет) спустя 12 часов после мужа.

Такой же случай произошел в Америке в 2015 году, супруги умерли с разницей в пять часов.

Фото: CNN