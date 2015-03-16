Жительница Новосибирска выиграла 333 млн рублей в лотерею

На выигрыш она планирует поменять машину, купить большую квартиру и помочь родителям.

Жительница Новосибирска выиграла 333 млн рублей в новогоднем тираже "Русского лото". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Столото".

Отмечается, что девушка приобрела билет в декабре 2025 года через мобильное приложение. Отмечается, что до этого победительница покупала билеты новогоднего тиража по несколько штук в разные дни, в основном выбирая числа, совпадающие с датами рождения близких.

На выигрыш жительница Новосибирска планирует поменять машину, купить большую квартиру и помочь родителям. Она также положит часть денег в банк. В "Столото" добавили, что победительница работает логистом в компании по аренде спецтехники, но сейчас находится в отпуске по уходу за годовалой дочкой.

Фото: pxhere.com