Жительница Мурино стала финалисткой конкуса “Невская краса-2020”

Соревнование проводится среди женщин на инвалидных колясках.

Жительница Мурино Наталия Ступникова вышла в финал Международного V юбилейного конкурса красоты и таланта "Невская краса-2020" среди девушек на инвалидных колясках. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Всего в соревновании были определены 25 финалисток из страны и стран СНГ. Финал пройдет 11 сентября на площадке исторического парка "Россия ─ моя история" в Петербурге. Там пройдут профессиональные фотосессии, встречи с популярными стилистами.

Также девушки поучаствуют в мастер-классах по актерскому мастерству и сценическому искусству. Конкурс будет транслироваться в онлайн-режиме через социальную сеть ВКонтакте.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области