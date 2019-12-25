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Жительница Мурино стала финалисткой конкуса “Невская краса-2020”
Сегодня, 20:47
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Жительница Мурино стала финалисткой конкуса “Невская краса-2020”

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Соревнование проводится среди женщин на инвалидных колясках.

Жительница Мурино Наталия Ступникова вышла в финал Международного V юбилейного конкурса красоты и таланта "Невская краса-2020" среди девушек на инвалидных колясках. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Всего в соревновании были определены 25 финалисток из страны и стран СНГ.   Финал пройдет 11 сентября на площадке исторического парка "Россия моя история" в Петербурге. Там пройдут профессиональные фотосессии, встречи с популярными стилистами.

Также девушки поучаствуют в мастер-классах по актерскому мастерству и сценическому искусству. Конкурс будет транслироваться в онлайн-режиме через социальную сеть ВКонтакте.

Ранее мы рассказали о том, что труппа театра "На Литейном" сыграет спектакль в Ивангородской крепости.

Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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