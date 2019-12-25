Труппа театра "На Литейном" сыграет спектакль в Ивангородской крепости

Зрителей также ждет экскурсия.

В субботу, 22 августа, в крепости Ивангорода пройдет спектакль "Перемирие" на открытом воздухе: постановку сыграют актеры театра "На Литейном". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Режиссером спектакля о жителях Донбасса по пьесе драматурга Алексея Куралеха выступает Юлия Ауг. Постановка два раза претендовала на награду "Золотой софит" в номинациях в номинациях "Лучшая работа режиссера" и "Лучший спектакль малой формы".

Также зрителей ждет экскурсия по Ивангородской крепости.

Ранее мы рассказали о том, что военнослужащие ВС РФ приняли участие во Всеармейском конкурсе.

Фото: ВКонтакте / theatrenaliteinom