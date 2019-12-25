Военнослужащие ВС РФ приняли участие во Всеармейском конкурсе

Победители смогут представить страну в Белоруссии.

В Ленинградской области на базе академии имени С.М. Буденного стартовал конкурс для военнослужащих "Уверенный прием". Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

На победу претендуют 6 команд, состоящих из войск связи разных военных округов. Задача конкурсантов состоит в выполнении нормативов на знание военной техники за ограниченное время. В частности, участники должны будут развернуть аппаратную связь и продемонстрировать теоретические знания.

Представители округа-победителя представят страну на международном этапе, который пройдет в Белоруссии. Финальные соревнования пройдут в конце августа.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти служащие ЗВО отрабатывают оборону важнейших объектов Петербурга от ракетного удара.

Фото: Пресс-служба ЗВО