В Ленобласти служащие ЗВО отрабатывают оборону важнейших объектов Петербурга от ракетного удара

В учениях используется ракетная система “Триумф”.

На полигоне в Ленинградской области проходят учения служащих Западного военного округа. Участникам необходимо осуществить прикрытие важнейших объектов Петербурга и 47-ого региона от потенциального вражеского ракетного удара. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Боевые расчеты должны выполнить маскировку и подготовить площадку для запуска ракет. Затем военным предстоит сделать перехват удара и уничтожить ракеты противника.

Отметим, что в ходе мероприятий используется зенитная ракетная система С-400 "Триумф". Она считается наиболее эффективным средством противовоздушной обороны.

Ранее мы рассказали о том, что кантемировской дивизии передали еще 10 модернизированных танков Т-80БВМ.

Фото: Пресс-служба ЗВО