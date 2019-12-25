Тренировки с новыми танками состоятся на текущей неделе.

Кантемировской дивизии передали еще 10 модернизированных танков Т-80БВМ. Об этом сообщили представители пресс-службы Западного военного округа. Они объяснили, что 2 августа на полигоне в подмосковном Алабино состоялась торжественная передача новой техники.

В ЗВО рассказали, что на этой неделе военные отработают первые боевые стрельбы из всего вооружения на Т-80БВМ.

Танкисты готовы к их эксплуатации, поскольку прошли обучение на Т-80БВМ предыдущей партии, которая ранее поступила в соединение сообщение пресс-службы ЗВО

Напомним, что в рамках модернизации танков разработчикам удалось повысить все основные характеристики. Они увеличили боевую мощь танка, защищенность брони, подвижность и управляемость машиной. Возросла дальность стрельбы всеми типами боеприпасов. Т-80БВМ имеет всеракурсная защиту от противотанковых средств. В новой модели снижен расход топлива во время эксплуатации газотурбинного двигателя на стоянке.

Военнослужащие ЗВО проведут поиск краснофлотцев, погибших при обороне острова Гогланд.