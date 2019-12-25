Военнослужащие ЗВО проведут поиск краснофлотцев, погибших при обороне острова Гогланд

Поисковикам предстоит определить точное местоположение захоронения.

Военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа (ЗВО) в ходе экспедиции, стартовавшей на острове Гогланд (акватория Финского залива, Ленинградская обл.), исследуют предполагаемое место захоронения краснофлотцев Балтийского флота, погибших в марте 1942 года. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Военные поисковики вместе с коллегами из Поискового движения России и "Русского географического общества" изучат местность, где согласно недавно найденным документам (архив Сил обороны Финляндии), находится неучтенное захоронение краснофлотцев. Поисковикам предстоит определить точное местоположение захоронения.

Моряки погибли в марте 1942 года при защите острова в ходе обороны Ленинграда. Они удерживали остров на протяжении нескольких месяцев.

Ранее танкисты ЗВО провели учения с применением современных ракет.

Фото: ВК/ Гогланд 2020