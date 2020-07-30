Танковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в учениях. Отработка стрельбы с использованием новых ракет и прицелов велась как в светлое, так и в темное время суток. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.
Военнослужащие использовали для поражения целей ракеты Т-72Б3 и осколочно-фугасные снаряды 125 миллиметров. Выстрелы выполнялись с места и в движении: максимальная дальность составила 3 километра.
Кроме того, условный противник был повержен с помощью прицелов "Сосна-У", приборов ночного видения и комплекса управляемого вооружения "Рефлекс-М".
Ранее мы рассказали о том, что разведчики ЗВО провели учения в Ленобласти.
Видео: пресс-служба ЗВО
Танкисты ЗВО провели учения с применением современных ракет
Тренировка продолжилась и в темное время суток.
Танковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в учениях. Отработка стрельбы с использованием новых ракет и прицелов велась как в светлое, так и в темное время суток. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.
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