Танкисты ЗВО провели учения с применением современных ракет

Тренировка продолжилась и в темное время суток.

Танковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в учениях. Отработка стрельбы с использованием новых ракет и прицелов велась как в светлое, так и в темное время суток. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие использовали для поражения целей ракеты Т-72Б3 и осколочно-фугасные снаряды 125 миллиметров. Выстрелы выполнялись с места и в движении: максимальная дальность составила 3 километра.

Кроме того, условный противник был повержен с помощью прицелов "Сосна-У", приборов ночного видения и комплекса управляемого вооружения "Рефлекс-М".

Ранее мы рассказали о том, что разведчики ЗВО провели учения в Ленобласти.

Видео: пресс-служба ЗВО