Разведчики ЗВО провели учения в Ленобласти

Военнослужащие успешно провели засады на статегически важных объектах.

В среду, 29 июля, разведчики мотострелкового соединения ЗВО отработали учения по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В общей сложности необходимо было обследовать территорию протяженностью 100 квадратных километров. Для выполнения задания участникам потребовалось задействовать приборы радиолокационной, оптико-электронной и звуковой разведки, беспилотные летательные аппараты, разведывательно-сигнализационную аппаратуру.

В ходе учений военнослужащие успешно провели несколько засад на объектах, представляющих потенциальный интерес для противника.

Ранее мы рассказали о том, что служащие ЗВО атаковали бронеавтомобиль в ходе учений.

Фото: Пресс-служба ЗВО