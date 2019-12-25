Служащие ЗВО атаковали бронеавтомобиль в ходе учений

Солдатам удалось ликвидировать вражеское высшее командование.

В Ленинградской области прошли учения подразделений войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады ЗВО. Военнослужащие совершили десятикилометровый марш-бросок и устранили бронемобиль с высшим офицером условного противника. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

В общей сложности участникам удалось выполнить свыше 20-ти задач. Так, на указанной в задании территории было проведено уничтожение вражеских подразделений, минирование и засады на дорогах.

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Фото: Пресс-служба ЗВО