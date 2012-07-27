Сотрудники МВД спасли женщину из плена.

Жительница Мурино получила мачете по голове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 18 августа в доме на улице Руставели. Незнакомый мужчина пригласил к себе 32-летнюю жительницу Мурино в квартиру выпить. Застолье перетекло в конфликт, в ходе которого неизвестный схватил нож и мачете, чтобы угрожать спутнице расправой. Они пару раз ударил ее по голове и порезал левую руку, а также удерживал ее в заложниках.

Пропажу женщины заметили родители, которые обратились в полицию. Сотрудники МВД спасли женщину из плена. Ее госпитализировали в Елизаветинскую больницу, а затем отправили на домашнее лечение. Возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее мы сообщали, что полиция Петербурга задержала пенсионера, подозреваемого в хищении денежных средств пожилой женщины.

Фото: Piter.tv