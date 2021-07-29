Полиция Петербурга задержала пенсионера, подозреваемого в хищении денежных средств пожилой женщины

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В Петербурге задержан пенсионер, подозреваемый в мошенничестве в отношении пожилой женщины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России сегодня, 19 августа.

В полицию Невского района 15 августа поступило сообщение от 85-летней женщины о том, что накануне около 09:00 ей позвонил неизвестный и сообщил о попытке хищения ее денежных средств на банковских счетах. Примерно в 11:00 76-летний пенсионер приехал к дому потерпевшей, после чего они отправились в отделение банка на проспекте Большевиков, 67. Женщина сняла 100 тыс. рублей. Чуть позже пенсионеры оказались в банке Кудрово на улице Ленинградской, 3, где пострадавшая обналичила еще 300 тыс. рублей и передала их мошеннику. Общая сумма ущерба – 401 тыс. рублей.

Преступник задержан 17 августа в 09:00 на Каменноостровском проспекте, 55. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

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Фото: Piter.TV