В Петербурге арестовали московского бизнесмена за отказ снять тонировку

В изоляторе временного содержания он проведёт 7 суток, а мог бы просто вовремя выполнить требования сотрудников ГИБДД.

Бизнесмена из Москвы арестовали в Санкт-Петербурге на 7 суток за невыполнение требований инспектора ГИБДД. Он совершил повторную поездку в Северную столицу, так и не устранив нарушения — штраф оплатил, а тонировку с машины так и не снял.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 41-летний житель Москвы первый раз был остановлен 26 ноября 2023 года на трассе М-11 в районе Шушар. Передние боковые стёлка его иномарки были затонированы. Проверка на светопропускаемость показала, что тонировка чрезмерная. Был составлен административный протокол: в течение трёх дней автомобилист должен был оплатить штраф в размере 500 рублей и удалить покрытие со стёкол.

"Штраф нарушитель оперативно оплатил, сэкономив полсуммы, а вот требование по тонировке не спешил выполнять, тем более, что находился уже за пределами Санкт-Петербурга. Но на днях коммерсант вновь решил посетить город, не потрудившись исполнить требование полиции. Результат закономерен: 3 февраля "Lexus" был остановлен у дома на Тележной улице" Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

На этот раз на предпринимателя составили дополнительный протокол и по статье 19.3 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции). Водитель иномарки был задержан. Суд назначил правонарушителю наказание в виде 7 суток административного ареста.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого чиновника за ДТП.

Фото: Piter.TV