Более 250 пьяных водителей поймали за выходные в Петербурге и Ленобласти

По информации ведомства, 126 водителей были привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

За последние выходные сотрудники дорожной полиции провели проверку на предмет управления автомобилем в нетрезвом виде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по городу и 47 региону, за два дня было выявлено 256 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

По информации ведомства, 126 водителей были привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Еще 104 водителя отказались пройти медицинское освидетельствование. На них были составлены протоколы по первой части статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования). В обоих случаях нарушителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее мы сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Литейном мосту.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти