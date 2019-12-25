Жительница Луги нашла в своём гараже чужое авто и оружие

В багажнике найдены предмет овальной формы, похожий на гранату, и охотничье ружьё.

В понедельник, 10 июля, в экстренные службы обратилась 41-летняя жительница Луги. Женщина сообщила, что потеряла ключи от гаража и теперь в нём стоит неизвестный автомобиль Волга. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, вечером заявительница пришла в гараж, чтобы навести там порядок, и обнаружила, что там висит другой замок. Демонтировав его, женщина обнаружила внутри отечественный автомобиль. Оперативники выяснили, что он принадлежит 67-летнему жителю республики Дагестан. В багажнике авто найдены предмет овальной формы, похожий на гранату, и охотничье ружьё.

Оружие и боеприпасы будут направлены на исследование.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Пискаревском у мальчика в руках взорвалась игрушечная граната.

Фото: Piter.TV