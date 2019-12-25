В квартире на Пискаревском у мальчика в руках взорвалась игрушечная граната

В Калининском районе Петербурга у ребенка в руках взорвалась игрушечная граната. Предположительно дело в батарейке, которая была внутри игрушки.

Днем в воскресенье, 2 июля, на в доме Пискаревском проспекте из квартиры услышали хлопок. Семья из четырех человек приехала в гости к родителям. Об этом пишет Фонтанка.

Хлопок являлся взрывом игрушки. Старший мальчик включил игрушку в виде гранаты, и она разорвалась у него в руках. Родители услышали хлопок и плач из другой комнаты и обнаружили ребенка с кровью на руках. Рядом с ним находила почти двухгодовалая сестра, которая не пострадала.

Предполагается, что хлопок случился из-за батарейки, которая была внутри игрушки. Мальчику оказали медицинскую помощь, сейчас он дома.

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Фото: unsplash.com