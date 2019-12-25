Хулиган из Архангельска угрожал взорвать дом на Фонтанке газом

В Адмиралтейском районе Петербурга неизвестный угрожал взрывом дома газом. Прибывшие сотрудники аварийной службы, что, к счастью, газ оказался перекрыт.

Ночью в воскресенье, 2 июля, в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение от неизвестного, которое содержало угрозу взорвать дом на набережной Фонтанки.

Как стало известно Piter.TV, мужчина заверил, что в квартире он включит газ и тогда дом на Фонтанке взорвется. Однако прибывшие на место сотрудники аварийной службы установили, что газовая труба в указанной заявителем квартире перекрыта.

Правоохранителям удалось поймать хулигана, им оказался уроженец Архангельска. На мужчину был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на Королева неизвестный с ножом напал на мужчину

Фото: Piter.TV