На Королева неизвестный с ножом напал на мужчину

В Приморском районе Петербурга на петербуржцы напал неизвестный гражданин с ножом. Потерпевший был госпитализирован в больницу.

Вечером в воскресенье, 2 июля, в дежурную часть обратилась женщина с сообщением о том, что ее мужа неизвестный ударил ножом на проспекте Королева.

Как стало известно Piter.TV, пока поймать злоумышленника не удалось, однако известны его приметы: мужчине на вид 40 лет, ростом 190 см и весом около 100 кг, одет в темную одежду.

В понедельник, 3 июля, также в дежурную часть поступила телефонограмма из больницы. В учреждение как раз попал пострадавший мужчина с колото-резанными ранами в тяжелом состоянии.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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