Жительница Ленобласти задушила знакомого

Известно, что у подозреваемой уже были проблемы с законом.

Жительница Ленобласти убила знакомого во время застолья. Подозреваемая пришла в отделение полиции и призналась в содеянном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в четверг, 21 декабря. Как рассказала жительница поселка Кузнечное, убийство случилось в доме № 10 по Юбилейной улице.

На место случившегося прибыли полицейские. Они обнаружили тело 56-летнего мужчины на полу.

По предварительной информации, 36-летняя женщина в ходе пьяной ссоры избила и задушила своего знакомого. Злоумышленницу задержали, на нее завели уголовное дело об убийстве.

Известно, что у подозреваемой уже были проблемы с законом. Подробности случившегося уточняются.

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Фото: Piter.tv