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Жительница Ленобласти задушила знакомого
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Жительница Ленобласти задушила знакомого

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Известно, что у подозреваемой уже были проблемы с законом.

Жительница Ленобласти убила знакомого во время застолья. Подозреваемая пришла в отделение полиции и призналась в содеянном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в четверг, 21 декабря. Как рассказала жительница поселка Кузнечное, убийство случилось в доме № 10 по Юбилейной улице. 

На место случившегося прибыли полицейские. Они обнаружили тело 56-летнего мужчины на полу. 

По предварительной информации, 36-летняя женщина в ходе пьяной ссоры избила и задушила своего знакомого. Злоумышленницу задержали, на нее завели уголовное дело об убийстве. 

Известно, что у подозреваемой уже были проблемы с законом. Подробности случившегося уточняются. 

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Фото: Piter.tv

Теги: задушила знакомого, кузнечное, ленобласть, полиция, убила друга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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