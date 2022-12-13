Жительница Ленобласти проломила голову сыну молотком

Известно, что пострадавший мужчина был подозреваемым по делу об угрозе убийством в отношении своего родственника.

В Ленобласти женщина ударила сына молотком по голове. Об этом сообщили на портале РЕН ТВ. Пострадавшим оказался 28-летний мужчина. Он получил ушиб мозга, черепно-мозговую травму, проломленный висок, сломанный нос. На мужчину напала 54-летняя мать. Женщину уже задержали. Известно, что пострадавший мужчина был подозреваемым по делу об угрозе убийством в отношении своего родственника. Дело закрыли после примирения сторон. Ранее на Piter.tv: хозяину питбуля, покусавшего маленькую петербурженку, может грозить реальный срок. Фото: Pxhere