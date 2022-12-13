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Жительница Ленобласти проломила голову сыну молотком
Сегодня, 18:46
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Жительница Ленобласти проломила голову сыну молотком

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Известно, что пострадавший мужчина был подозреваемым по делу об угрозе убийством в отношении своего родственника.

В Ленобласти женщина ударила сына молотком по голове. Об этом сообщили на портале РЕН ТВ. 

Пострадавшим оказался 28-летний мужчина. Он получил ушиб мозга, черепно-мозговую травму, проломленный висок, сломанный нос. 

На мужчину напала 54-летняя мать. Женщину уже задержали. 

Известно, что пострадавший мужчина был подозреваемым по делу об угрозе убийством в отношении своего родственника. Дело закрыли после примирения сторон. 

Ранее на Piter.tv: хозяину питбуля, покусавшего маленькую петербурженку, может грозить реальный срок.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, проломила голову сыну
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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