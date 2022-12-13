Жительница Ленобласти обвинила опекаемого юношу в изнасиловании ее родного сына

Молодой человек в 2020 году был осужден за кражу, грабёж и разбой.

В Ленобласти женщина написала заявление на опекаемого юношу, который совращал ее родного малолетнего сына. По информации Piter.tv, инцидент произошел во Всеволожском районе Ленобласти.

По словам женщины, 16-летний молодой человек шесть лет назад в течение нескольких месяцев насиловал ее маленького ребенка.

Стало известно, что молодой человек в 2020 году был осужден за кражу, грабёж и разбой. Сейчас правоохранители пытаются найти подозреваемого.

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Фото: Piter.tv