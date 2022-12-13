  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жительница Ленобласти обвинила опекаемого юношу в изнасиловании ее родного сына
Сегодня, 12:54
147
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Ленобласти обвинила опекаемого юношу в изнасиловании ее родного сына

0 0

Молодой человек в 2020 году был осужден за кражу, грабёж и разбой.

В Ленобласти женщина написала заявление на опекаемого юношу, который совращал ее родного малолетнего сына. По информации Piter.tv, инцидент произошел во Всеволожском районе Ленобласти. 

По словам женщины, 16-летний молодой человек шесть лет назад в течение нескольких месяцев насиловал ее маленького ребенка.  

Стало известно, что молодой человек в 2020 году был осужден за кражу, грабёж и разбой. Сейчас правоохранители пытаются найти подозреваемого.

Ранее на Piter.tv: в Металлострое мошенники вынесли из квартиры пенсионерки 2,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv

 

Теги: изнасилование, ленобласть, полиция, разврат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии