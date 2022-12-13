В Металлострое мошенники вынесли из квартиры пенсионерки 2,5 млн рублей

Пожилая женщина почему-то оставила крупную сумму на кровати, когда к ней пришли неизвестные.

В Металлострое злоумышленники украли у пенсионерки 2,5 млн рублей. Инцидент произошел на улице Плановая, 12-18. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пожилая женщина обратилась в полицию. Она рассказала стражам порядка, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником социальной службы. Девушка предложила поменять старые деньги на новые. Пострадавшая подготовила крупную сумму денег и оставила их на кровати.

В этот же день в квартиру к потерпевшей пришли две женщины. Они тайно похитили накопления.

На воров завели уголовное дело. Днем 24 марта оперативники задержали подозреваемую. Ей оказалась 21-летняя петербурженка.

Ранее на Piter.tv: девушка попросила петербуржца о встрече и отправила на свидание грабителей.

Фото: Piter.tv