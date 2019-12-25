Электромонтера из Петергофа заподозрили в изнасиловании 15-летней девочки

В полицию обратилась мать потерпевшей.

Накануне в полицию обратилась 34-летняя женщина, работающая индивидуальным предпринимателем, и заявила о совершении противоправных действий в отношении ее 15-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, 31-летний электромонтер, проживающий в Петергофе, совершил половое сношение с несовершеннолетней девочкой. Инцидент произошел 14 июля.

Обвиняемый явился в полицию с повинной. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что петербурженка обвинила бывшего сожителя в изнасиловании ее дочери.

Фото: Piter.TV