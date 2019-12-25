Жительница Ленинградской улицы в Песочном отравилась угарным газом в результате пожара

Женщина проживает не на том этаже, на котором произошло возгорание.

Стали известны подробности пожара, который произошел днем 17-го сентября на Ленинградской улице в Курортном районе. О них рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №70, корпус 3 поступило в 12:41. В пятиэтажном жилом доме на втором этаже загорелись комната, кухня и коридор. В 13:25 спасатели ликвидировали открытое горение.

Женщина 1942-го года рождения отравилась угарным газом. По нашей информации, она проживает на пятом этаже. Также ранее стало известно, что одного человека пришлось эвакуировать при помощи лестницы.

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС по СПб