Спасатели эвакуировали человека из горящего дома в поселке Песочный

Из окна на втором этаже вылил черный дым.

Днем 17-го сентября в 5-этажном доме в поселке Песочный произошел пожар. Одного человека пришлось эвакуировать при помощи лестницы. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Возгорание произошло на втором этаже в доме №70, корпус 3 по Ленинградской улице. Сообщение о пожаре поступило в первом часу дня.

Жительница последнего этажа обратилась за помощью медиков. Один человек осматривается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на свалке в Янино произошел пожар на площади 1200 кв. метров

Фото: архив пресс-служба ГУ МЧС по СПб