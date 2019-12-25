Спасатели эвакуировали человека из горящего дома в поселке Песочный

Днем 17-го сентября в 5-этажном доме в поселке Песочный произошел пожар. Одного человека пришлось эвакуировать при помощи лестницы. Об этом Piter.TV узнал от источника.
Возгорание произошло на втором этаже в доме №70, корпус 3 по Ленинградской улице. Сообщение о пожаре поступило в первом часу дня.
Жительница последнего этажа обратилась за помощью медиков. Один человек осматривается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на свалке в Янино произошел пожар на площади 1200 кв. метров
Фото: архив пресс-служба ГУ МЧС по СПб
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