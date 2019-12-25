Жительница Купчино заявила на таксиста, который попытался её изнасиловать

Таксиста еще не нашли.

Накануне, примерно в час ночи, в полицию пришла 33-летняя горожанка и сообщила, что 21 августа около десяти часов вечера она возвращалась из ресторана и вызвала такси через мобильный сервис. Голубая "Киа Рио" приехала к одиннадцати часам вечера, и водитель довез девушку до дома. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Однако на этом, к сожалению, общение с таксистом не завершилось. Мужчина вышел следом, проследовал за потерпевшей и дошел до ней до квартиры, несмотря на просьбы оставить ее. В момент, когда квартира была уже открыта, злоумышленник втолкнул пострадавшую внутрь. Заявительница уточнила, что упала и стала отползать от него на спине в сторону кухни, где у нее на столе лежал газовый баллончик. В этот момент он навалился и стал раздевать потерпевшую. В ужасе девушка начала кусать насильника, тот сбежал.

Полицейские Фрунзенского района ориентированы на поиск иномарки и мужчины по приметам.

Ранее мы писали, что на Тамбасова мужчина трогал половые органы 6-летней девочки.

Фото: Piter.tv