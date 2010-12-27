Жительница Купчино добилась шумоизоляции в лифте, который мешал ей спать

В этом ей помогли судебные приставы.

Жительница многоквартирного дома в Купчино с 21 октября сможет спать спокойно: женщина через суд добилась уменьшения шума от лифта в ее подъезде. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Судебные приставы потребовали от ООО "ЖКС № 3 Фрунзенского района" выполнить мероприятия по защите квартиры от шума. Специальная организация, приглашенная женщиной, подтвердила, что уровень шума от лифта рядом с квартирой жильца превышает нормы. Жилищной компании дали пять месяцев на укрепление лифта во избежание сильного шума.

После выполненной компанией работы уровень шума и вибрации измерили снова – он оказался в норме.

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Фото: Piter.TV